Где в Сочи есть бензин 11 июля 2026

В Сочи 11 июля работают 50 АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным на 09:00 11 июля, в Сочи продолжают работать 50 автозаправочных станций.

На 30 АЗС сохраняются ограничения на отпуск топлива. Заправить автомобиль можно только непосредственно в топливный бак, при этом максимальный объем составляет 30 литров. На заправках сети «Лукойл» действует более жесткий лимит - до 20 литров на один автомобиль.

В настоящее время бензин АИ-100 доступен на 23 АЗС, АИ-95 - на 30, АИ-92 - на 29. Дизельное топливо есть на 40 автозаправках, а сжиженный газ - на 11.

Кроме того, одна АЗС «Лукойл» и две станции «Роснефти» обслуживают только владельцев топливных карт. Еще четыре заправки временно не отпускают топливо, а четыре находятся на плановом техническом обслуживании.

В администрации города также напомнили, что при объявлении сигнала воздушной тревоги работа всех АЗС временно приостанавливается. После отмены сигнала обслуживание возобновляется примерно через 15–20 минут, если не поступает новое предупреждение.