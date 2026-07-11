Где в Крымском районе есть бензин 11 июля 2026

В Крымском районе работают 20 АЗС 11 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 11 июля в Крымском районе работают 20 автозаправочных станций. Еще восемь АЗС временно не отпускают топливо.

На части заправок действуют ограничения, установленные владельцами. В зависимости от станции бензин и дизельное топливо отпускают только по топливным картам, по договорам, для спецтехники или с лимитом на объем заправки.

Свободно приобрести топливо можно на ряде АЗС сетей RUSOIL, «Панда», «Рассвет», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Уфимнефть». При этом на некоторых из них доступен только дизель, а на отдельных станциях RUSOIL введены ограничения: до 40 литров для легковых автомобилей, до 60 литров по топливным картам и до 200 литров для грузового транспорта.

На большинстве АЗС «Роснефти» и «Лукойла» бензин отпускают преимущественно по топливным картам или для специальной техники.

В администрации района напоминают, что ситуация с наличием топлива меняется в течение дня. Жителей просят не создавать запасы бензина, чтобы избежать очередей и обеспечить доступность топлива для всех автомобилистов.