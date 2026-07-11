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НовостиОбщество11 июля 2026 7:45

На Кубани продолжается набор в «Школу молодого предпринимателя»

Жителей Кубани пригласили в «Школу молодого предпринимателя»
Гарик АРОЯН
Жителей Кубани пригласили в «Школу молодого предпринимателя»

Жителей Кубани пригласили в «Школу молодого предпринимателя»

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае продолжается прием заявок на участие в проекте «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых». Программа рассчитана на начинающих и действующих предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет, принять участие могут и жители Краснодара.

Участникам доступны два формата обучения. Онлайн-трек «Бизнес. Знакомство» подойдет тем, кто только планирует открыть собственное дело или уже зарегистрировал бизнес. Подать заявку на него можно до конца года.

Для предпринимателей, которые уже ведут свое дело, предусмотрен очно-заочный трек «Бизнес. Развитие». Второй поток стартует в сентябре и завершится в ноябре, а регистрация на него продлится до конца сентября.

Проект реализуется в Краснодарском крае с 2021 года по инициативе губернатора региона и направлен на поддержку молодых предпринимателей и развитие их бизнес-проектов.