Ветеран из Лабинска Василий Богдан отметил 100-летний юбилей

Участнику войны из Лабинска исполнилось 100 лет. Фото: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Стефанович Богдан из Лабинска 11 июля отметил 100-летний юбилей. С этой знаменательной датой фронтовика поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На фронт Василий Богдан ушел добровольцем. Во время войны он служил механиком-водителем танка, участвовал в освобождении Белоруссии и боях на территории Польши, был ранен.

За мужество и боевые заслуги ветеран удостоен орденов Отечественной войны I и II степени, ордена Славы III степени, а также медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

После Победы Василий Стефанович получил педагогическое образование. С 1962 года жил в Лабинске, где преподавал математику и физику в сельскохозяйственном техникуме и активно участвовал в общественной жизни района.

«От всей души желаю нашему уважаемому ветерану крепкого здоровья и благополучия!», — отметил Вениамин Кондратьев.