Ветеран из Анапы Владимир Крижановский отметил 100-летие

Участнику войны из Анапы исполнилось 100 лет. Фото: губернатор Кубани

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Семенович Крижановский из Анапы отметил 100-летний юбилей.

В годы войны он добровольцем вступил в отряд Тихоокеанского флота. Военнослужащий участвовал в перегоне кораблей на Северный флот, после чего продолжил службу в подразделении, занимавшемся поиском и уничтожением подводных лодок противника.

За проявленные мужество и заслуги Владимир Семенович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

После Победы ветеран связал свою жизнь с морем. Он работал капитаном-механиком теплохода в Анапском морском порту.