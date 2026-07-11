В Новороссийске будут судить серийного вора-домушника

Житель Новороссийска пойдет под суд за серию квартирных краж

В Новороссийске завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, которого обвиняют в серии краж из домовладений.

По версии следствия, в течение нескольких месяцев мужчина похищал имущество своих соседей. Его добычей становились электроинструменты, бытовые вещи и электросамокат. Всего правоохранители установили четыре эпизода противоправной деятельности. Общая сумма причиненного ущерба превысила 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли и изъяли похищенное имущество, после чего вернули его законным владельцам.

Уголовное дело направлено в суд. За серию краж обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.