Отец погибшего бойца СВО отдал мошенникам более 1,3 млн рублей в Туапсе

В Туапсинском районе разыскивают курьера телефонных мошенников. Фото: полиция Кубани

В Туапсинском районе полицейские устанавливают личность курьера телефонных мошенников, который забрал у 54-летнего местного жителя более 1,35 млн рублей.

По данным правоохранителей, мужчина, потерявший сына в ходе специальной военной операции, стал жертвой многоступенчатой схемы обмана. Сначала ему позвонил человек, представившийся сотрудником портала «Госуслуги», а затем с потерпевшим связался лже-сотрудник ФСБ. Используя личные данные семьи и информацию о гибели сына, мошенники убедили мужчину, что его сбережения находятся под угрозой и их необходимо срочно передать «для сохранности».

В результате днем у одного из сетевых магазинов в Джубге потерпевший передал неизвестному молодому человеку пакет с наличными в размере 1 350 000 рублей.

По ориентировке полиции, разыскиваемому на вид около 25–27 лет. У него темные вьющиеся волосы. В момент встречи он был одет в коричневую футболку, зеленые брюки, черные туфли, при себе имел черную сумку через плечо и солнцезащитные очки. Деньги были упакованы в черный полиэтиленовый пакет, обмотанный черной изолентой.

В полиции отметили, что всего за неделю до произошедшего с мужчиной проводили профилактическую беседу о телефонном мошенничестве. Однако преступники воспользовались его личной трагедией, что помогло им завладеть деньгами.

Всех, кто располагает сведениями о личности или местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам 102 или 112. Конфиденциальность гарантируется.