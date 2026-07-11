Кубань вошла в топ-5 регионов России по сбору черешни

На Кубани собрали 3,5 тысячи тонн черешни Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край вошел в пятерку российских регионов с самым большим урожаем черешни. По итогам 2025 года на Кубани собрали 3,5 тысячи тонн этой ягоды, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

Лидером по производству остается Ставропольский край с урожаем 25,5 тысячи тонн. Следом идут Дагестан (13,5 тысячи тонн), Краснодарский край, Кабардино-Балкария (2,5 тысячи тонн) и Ростовская область (свыше 2,3 тысячи тонн). На эти пять регионов приходится более 90% всего объема выращиваемой в стране черешни.

Всего в 2025 году российские хозяйства собрали 54,8 тысячи тонн черешни - это на 2,5% больше, чем годом ранее. При этом в 2026 году ожидается новый рост урожая - до 60,3 тысячи тонн, что примерно на 10% выше прошлогоднего уровня.

По оценке экспертов, увеличить объемы производства помогли более благоприятные погодные условия. Кроме того, отрасль активно внедряет современные технологии выращивания, включая использование защищенного грунта, что позволяет снизить зависимость от капризов погоды и получать более ранний урожай.

Аналитики банка прогнозируют, что к 2030 году производство черешни в промышленном секторе России может увеличиться примерно в четыре раза благодаря расширению площадей интенсивных садов и внедрению новых технологий.