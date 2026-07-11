В Краснодаре от амброзии очистили более 23 тысяч гектаров

В Краснодаре продолжают борьбу с амброзией. Фото: пресс-служба мэрии города

В Краснодаре продолжаются работы по уничтожению карантинной растительности. С начала сезона от сорняков уже очистили более 23 тысяч гектаров территории, сообщили в городской администрации.

К покосу и расчистке подключились все внутригородские и сельские округа. Одновременно специалисты контролируют использование земель сельскохозяйственного назначения, чтобы не допустить зарастания участков амброзией и другими опасными сорняками.

По итогам проверок администрация направила 732 запроса в Росреестр для установления владельцев земельных участков, вынесла 19 предостережений и направила 363 уведомления собственникам с требованием привести территории в надлежащее фитосанитарное состояние.

Жители Краснодара также могут сообщить о местах произрастания амброзии по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 050 или 8 (861) 214-33-36, а также через чат-бот МЦУ.