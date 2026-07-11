«Краснодар» проведет контрольный матч с «Ростовом»

ФК «Краснодар» встретится с «Ростовом» в товарищеском матче. Фото: ФК "Краснодар"

Футбольный клуб «Краснодар» 11 июля проведет третий контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником «быков» станет «Ростов».

Встреча пройдет на стадионе академии «Краснодара». По договоренности между командами игра продлится 120 минут. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Краснодарцы продолжают предсезонные сборы после успешного прошлого сезона, в котором команда стала серебряным призером Российской премьер-лиги и дошла до Суперфинала Кубка России. В первых двух товарищеских встречах «быки» уверенно обыграли ПСК со счетом 5:1 и «Висту» - 4:0.

«Ростов» завершил минувший чемпионат на десятом месте. Во время летних сборов команда уже провела три контрольные встречи: разгромила «Сандату» (19:0), сыграла вничью со «Ставрополем» (0:0) и уступила «Факелу» (1:3).

По прогнозам синоптиков, во время матча в Краснодаре ожидается ясная погода и около +27 градусов.