Кикбоксерши из Сочи выиграли всероссийский турнир

Спортсменки из Сочи завоевали два золота всероссийских стартов. Фото: департамент спорта Сочи

Спортсменки из Сочи стали победительницами Всероссийских соревнований по кикбоксингу, которые прошли в столице Кабардино-Балкарии.

За награды турнира боролись юноши, девушки, юниоры, юниорки, а также взрослые спортсмены. Победителей определяли в дисциплинах «фулл-контакт» и «лоу-кик».

Краснодарский край на соревнованиях представляли воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 3 Сочи. Обе спортсменки уверенно прошли турнир и завоевали золотые медали.

Победительницей среди девушек 15–16 лет в весовой категории до 60 кг стала Анна Щербакова. Еще одно «золото» в категории юниорок 17–18 лет (до 60 кг) выиграла Ванесса Погосян.

К соревнованиям спортсменок подготовил тренер Руслан Тозлиян.