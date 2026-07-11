В Краснодаре стартовал международный шахматный турнир

Более 500 шахматистов приехали на турнир в Краснодар. Фото: пресс-служба мэрии города

В Краснодаре открылся международный шахматный турнир, который впервые проходит в таком масштабе. За победу в соревнованиях поборются более 500 спортсменов из разных регионов России, а также Абхазии и Беларуси.

На церемонии открытия участников приветствовали представители городов-побратимов Краснодара. В кубанскую столицу прибыли делегации из Сухума и Гродно во главе с президентом Федерации шахмат Республики Абхазия Константином Тужбой и директором детской школы шахмат Гродно Полиной Вертинской.

Игры уже стартовали. Турнир продлится два дня, а за шахматные доски сели участники самых разных возрастов — от 5 до 73 лет.

Организаторы отмечают, что соревнования объединили любителей и профессионалов разных поколений, а сам турнир стал одним из крупнейших международных шахматных событий, когда-либо проводившихся в Краснодаре.