Жителя Краснодара задержали с 1,6 тонны бензина в фургоне

Краснодарец пытался вывезти 1,6 тонны бензина через Ростовскую область. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области

В Ростовской области сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя Краснодара, который перевозил 1,6 тонны бензина в грузовом фургоне. По данным правоохранителей, мужчина планировал доставить топливо в ДНР и ЛНР для последующей продажи по завышенной цене.

Автомобиль остановили в Матвеево-Курганском районе. В кузове находились восемь металлических бочек по 200 литров, заполненных бензином. При этом фургон не был оборудован для перевозки опасных грузов.

Как пояснил водитель, в течение недели он покупал топливо на различных АЗС Краснодара и Горячего Ключа, заранее договариваясь с операторами и обходя действующие ограничения на отпуск бензина. Топливо отпускали сразу в металлические бочки.

В отношении нарушений проводится проверка. За несоблюдение требований пожарной безопасности при оказании услуг потребителям предусмотрен штраф от 300 до 400 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.