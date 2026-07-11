В Краснодаре приезжий украл велосипед и продал его за 6 тысяч рублей

Житель Челябинска похитил велосипед у дома в Краснодаре

В Краснодаре полицейские задержали 35-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в краже велосипеда с Кубанской Набережной.

По данным правоохранителей, местная жительница оставила велосипед у подъезда своего дома без противоугонного замка. Этим воспользовался приезжий. После задержания мужчина рассказал, что после застолья решил прокатиться на чужом велосипеде, а затем продал его случайному прохожему за 6 тысяч рублей.

При этом стоимость похищенного транспорта владелица оценила примерно в 42 тысячи рублей.

Подозреваемый признал свою вину и извинился перед потерпевшей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.