Российские ПВО сорвали массированную атаку украинских БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение ночи 12 июля системами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Массированная атака была отражена над обширной территорией, включающей Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тульскую, Смоленскую и Ульяновскую области.

Ударам подверглись также Краснодарский край и Московский регион. Кроме того, были пресечены попытки атак над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей. Информация о возможных разрушениях или пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

Все беспилотники были уничтожены до достижения целей, что позволило предотвратить возможные негативные последствия. Российские средства ПВО продемонстрировали высокую эффективность в защите воздушного пространства страны.