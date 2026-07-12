Грозовые дожди вернутся в Краснодарский край 14 июля

Синоптики предупреждают о грозовых осадках в Краснодаре Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни в Краснодарском крае сохранится жаркая погода, однако 14 июля местами пройдут кратковременные грозы. По данным регионального гидрометцентра, локальные осадки не приведут к заметному похолоданию.

Сегодня, 12 июля, воздух в регионе прогреется до +27...+32°C, а в юго-восточных районах — до +23...+28°C. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В ночь на 13 июля температура составит +16...+21°C. Днем столбики термометров вновь поднимутся до +27...+32°C (в юго-восточной части края — до +24...+29°C). По прогнозам, погода останется преимущественно сухой, ветер будет слабым.

Ночью 14 июля температурный режим существенно не изменится: ожидается от +16 до +21°C. Днем в большинстве районов края будет +27...+32°C, в предгорьях и на Черноморском побережье — от +24 до +29°C.

Согласно информации Краснодарского центра по гидрометеорологии, именно 14 июля местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Осадки будут носить локальный характер и не повлияют на температурный фон. В целом в ближайшие дни в регионе сохранится типичная для июля жара с дневными максимумами до +32°C.