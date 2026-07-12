Двух граждан Молдовы с поддельными документами поймала полиция в Армавире

Молдаване использовали фальшивые документы в России Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Армавире расследуют уголовное дело о незаконном использовании поддельных штампов о временном проживании. Двое граждан Молдовы 1998 и 2003 годов рождения, задержанные накануне, признались, что приобрели фиктивные отметки в паспортах через посредника за 140 тысяч рублей.

Экспертиза подтвердила: оттиски изготовлены на кустарном оборудовании и не соответствуют государственным стандартам. Это позволило квалифицировать действия иностранцев по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), что предусматривает наказание до одного года лишения свободы.

Помимо уголовной ответственности, на мужчин наложены административные штрафы по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение правил пребывания в России. Сумма взыскания для каждого составила от двух до пяти тысяч рублей. На время выяснения всех обстоятельств дела оба фигуранта помещены в специальное приемное отделение.

Сейчас полиция Кубани устанавливает круг лиц, причастных к изготовлению и сбыту фальшивых отметок.