Вор в Сочи похитил кофе, сыр и алкоголь на 15 тысяч рублей

Полиция раскрыла серию хищений в Дагомысе благодаря видеонаблюдению Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские по горячим следам раскрыли серию краж в магазинах Сочи. Злоумышленник атаковал сразу несколько торговых точек, а общий ущерб превысил 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Дагомыса проанализировали записи с камер видеонаблюдения и с помощью системы «Безопасный город» вычислили подозреваемого. Им оказался 38-летний приезжий.

«Мужчина не просто совершал случайные набеги, а методично собирал «корзину гурмана»: элитный алкоголь, дорогой кофе, сыр и сливочное масло», – рассказали в пресс-службе полиции Сочи.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.