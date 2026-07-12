Вор в Сочи похитил кофе, сыр и алкоголь на 15 тысяч рублей

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Полицейские по горячим следам раскрыли серию краж в магазинах Сочи. Злоумышленник атаковал сразу несколько торговых точек, а общий ущерб превысил 15 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска Дагомыса проанализировали записи с камер видеонаблюдения и с помощью системы «Безопасный город» вычислили подозреваемого. Им оказался 38-летний приезжий.
«Мужчина не просто совершал случайные набеги, а методично собирал «корзину гурмана»: элитный алкоголь, дорогой кофе, сыр и сливочное масло», – рассказали в пресс-службе полиции Сочи.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.