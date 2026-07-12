Водитель рейсового автобуса умер за рулем в Сочи

Фото: Евгения ГУСЕВА

В пригородном сочинском поселке Дагомыс проводится проверка по факту скоропостижной смерти водителя общественного транспорта во время выполнения рейса. Инцидент случился в субботу вечером, 11 июля, на остановочном павильоне «Центр», сообщают очевидцы в местных социальных сетях.

Пассажирский автобус № 145, курсирующий по маршруту Дагомыс — Солохаул, совершил остановку, когда водителю внезапно стало плохо за рулем. Окружающие экстренно вызвали медицинскую службу. До приезда бригады врачей первую помощь пострадавшему оказывали сотрудники полиции, которые оперативно поднялись в салон и начали проводить реанимационные мероприятия. Запись этих действий очевидцы опубликовали в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Несмотря на усилия правоохранителей, спасти мужчину не удалось. Подъехавшие медицинские работники констатировали смерть водителя. По предварительной версии специалистов, причиной летального исхода стал острый сердечный приступ. Точные обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.