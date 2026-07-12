На Кубани предприниматель похитил 5 млн рублей на благоустройстве детсада

Прокуратура передала в суд дело о подлоге при работах в детсаду Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае прокуратура передала в суд уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве детского сада в Щербиновском районе. Дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Согласно версии следствия, выполняя работы по муниципальному контракту, предприниматель предоставил заказчику акты с заведомо ложными сведениями. В документах были искажены объемы, виды и стоимость фактически выполненных работ, что позволило осуществить хищение бюджетных средств на сумму более 5 млн рублей.

«Прокуратура Ленинградского района Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении индивидуального предпринимателя. Мужчине инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время материалы дела направлены в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу. Параллельно в суде рассматривается иск прокуратуры о взыскании с предпринимателя нанесенного ущерба.