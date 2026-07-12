В акватории порта Сочи объявили тренировочные стрельбы

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА

В акватории морского порта Сочи в воскресенье, 12 июля, запланировано проведение плановых тренировочных стрельб. О предстоящих мероприятиях жителей и гостей города-курорта предупреждает пресс-служба муниципальной администрации.

Практические занятия военнослужащих пройдут трижды в течение суток: старт упражнений намечен на 13:00, 17:30 и 23:00. Также сообщается, что незадолго до начала первого этапа учений, в 12:50, на территории города будет запущено плановое звуковое речевое оповещение граждан.

Представители муниципалитета обращаются к населению с просьбой не проявлять беспокойства из-за шума выстрелов и сирен, сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на сведения из официальных каналов.