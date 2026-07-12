Почтальоны Краснодара отметили профессиональный праздник

Более 700 специалистов обеспечивают работу почты в краевой столице Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Евгений Наумов и Вера Галушко поздравили работников почты с профессиональным праздником. Глава города и председатель городской Думы пожелали сотрудникам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений, отметив, что каждый рабочий день должен приносить только добрые вести.

«Почтовая служба — это ежедневный труд, требующий ответственности, внимания к деталям и искренней любви к людям. Это ранние подъемы, терпение и высокий профессионализм. Особые поздравления адресую лучшему сортировщику «Почты России» Алексею Абоймову: в этом году краснодарец стал победителем межрегионального конкурса профессионального мастерства», – сообщил Евгений Наумов.

Сегодня на Кубани работает более 1200 почтовых отделений, 72 из которых расположены в Краснодаре. Здесь трудятся свыше 700 специалистов, включая 240 почтальонов и 290 операторов. В режиме 24/7 функционирует и Краснодарский магистральный сортировочный центр, который ежедневно обрабатывает более 150 000 отправлений — писем, посылок и бандеролей.

«От имени депутатов городской Думы желаю всем работникам краснодарских отделений «Почты России» удачи, счастья и процветания. Особую ценность почта представляет для пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Для них это не просто сервис, а важная часть повседневной жизни: возможность получить нужную информацию и просто почувствовать связь с миром», – отметила Вера Галушко.