В Сочи с начала 2026 года прошло более 500 деловых мероприятий

Олимпийская инфраструктура Сочи привлекает бизнес Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи с начала 2026 года прошло более 500 деловых событий. Курорт становится не только местом для оздоровления, но и мощным центром делового и событийного туризма.

«Сочи давно вышел за рамки курорта. Олимпийская инфраструктура позволяет проводить любые мероприятия: от камерных встреч до международных форумов. Главное преимущество — сочетание работы, проживания и отдыха на одной территории. Участники эффективно трудятся и восстанавливают силы. С начала года мы провели более 500 корпоративных событий. Развиваем бизнес-площадки в санаториях, создаём новые конгресс-центры с инвесторами. Особый акцент — на безопасности вместе с властями города, — заявил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Горный кластер остаётся флагманом делового туризма юга России. В этом году здесь запланировано более 600 масштабных событий с участием государства и крупных корпораций.

На побережье также кипит деловая жизнь. Командировки здесь превращаются в полноценный отдых. Например, в конце августа в Сочи пройдёт форум журналистики «Вся Россия».

Город расширяет инфраструктуру. Открытие гостиницы «Приморская» откроет новые возможности. На ПМЭФ подписали соглашение о строительстве отеля с конгрессной базой на улице Голенева. Сейчас в Сочи реализуют 44 инвестпроекта в туризме — это гарантирует рост качества и количества деловых площадок.