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НовостиОбщество12 июля 2026 10:57

В Сочи с начала 2026 года прошло более 500 деловых мероприятий

Горный кластер Сочи стал лидером делового туризма на юге России
Евгения ХАЛИКОВА
Олимпийская инфраструктура Сочи привлекает бизнес

Олимпийская инфраструктура Сочи привлекает бизнес

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи с начала 2026 года прошло более 500 деловых событий. Курорт становится не только местом для оздоровления, но и мощным центром делового и событийного туризма.

«Сочи давно вышел за рамки курорта. Олимпийская инфраструктура позволяет проводить любые мероприятия: от камерных встреч до международных форумов. Главное преимущество — сочетание работы, проживания и отдыха на одной территории. Участники эффективно трудятся и восстанавливают силы. С начала года мы провели более 500 корпоративных событий. Развиваем бизнес-площадки в санаториях, создаём новые конгресс-центры с инвесторами. Особый акцент — на безопасности вместе с властями города, — заявил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Горный кластер остаётся флагманом делового туризма юга России. В этом году здесь запланировано более 600 масштабных событий с участием государства и крупных корпораций.

На побережье также кипит деловая жизнь. Командировки здесь превращаются в полноценный отдых. Например, в конце августа в Сочи пройдёт форум журналистики «Вся Россия».

Город расширяет инфраструктуру. Открытие гостиницы «Приморская» откроет новые возможности. На ПМЭФ подписали соглашение о строительстве отеля с конгрессной базой на улице Голенева. Сейчас в Сочи реализуют 44 инвестпроекта в туризме — это гарантирует рост качества и количества деловых площадок.