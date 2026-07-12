АЗС в Новороссийске начнет выдавать электронные талоны на заправку бензином

Электронные талоны будут выдать в чат-мессенджере Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Автозаправочная станция «Роснефть» в Новороссийске первой в регионе перейдет на электронную очередь. Обслуживание автомобилей в порядке живой очереди будет прекращено с 14 июля, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Электронный талон с указанием времени заправки и действующих лимитов на топливо можно получить через чат-бот в мессенджере MAX или по QR-коду. Также записаться можно по телефону горячей линии или с помощью волонтера, дежурящего на территории станции», – уточнили в администрации Новороссийска.

Заправка будет осуществляться строго в интервал, указанный в талоне. Документ можно оформить не более одного раза в сутки; запись привязывается к номеру мобильного телефона и госномеру автомобиля. В случае опоздания талон аннулируется, и пользователю придется записываться на ближайшее свободное время. Бронирование на следующий день откроется 13 июля в 12:00.

В администрации города пояснили, что время записи может корректироваться из-за сложностей с прогнозированием прибытия бензовозов, а также в связи с временной приостановкой работы АЗС во время атак беспилотников. Актуальные данные лучше уточнять через чат-бот или горячую линию.

По данным властей, переход на электронную очередь поможет ликвидировать скопления машин у станции. Водителей также просят не создавать живые очереди и не приезжать к АЗС заранее, чтобы не провоцировать заторы.