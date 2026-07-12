Школы и музеи Краснодара смогут участвовать в конкурсе традиционных ценностей

Школы и музеи могут участвовать в конкурсе традиционных ценностей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре стартовал прием заявок на III Всероссийский конкурс объектов социальной инфраструктуры «МАРТ». Участие могут принять государственные учреждения Краснодара. Проект направлен на выявление и поддержку лучших практик по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

К участию приглашаются бюджетные и казенные организации, включая школы, музеи и спортивные центры. Подать заявку необходимо до 31 октября 2026 года на официальном сайте конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Жюри смотрит на конкретные результаты региона в работе. Победители получают право использовать статус «Образец традиционных ценностей». Среди организаторов комитет Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению. Авторы инициативы стремятся вернуть социальной сфере нравственную основе.

Конкурс соединять современные методы управления с уважением к истории, семье и культуре. Лучшие практики будут опубликованы в открытом доступе. Другие организации смогут их изучать и внедрять.