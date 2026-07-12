В Кореновском районе открылась новая пожарная часть

Новая пожарная часть открылась в Новоберезанском Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новоберезанском состоялось торжественное открытие пожарной части №44 Противопожарной службы Краснодарского края. Объект был возведен в рамках реализации поручения губернатора Вениамина Кондратьева по укреплению региональной системы пожарной безопасности, сообщает издание «Кореновские вести».

В церемонии приняли участие представители власти и МЧС: министр гражданской обороны и ЧС края Станислав Камерный, начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-майор Алексей Клушин, и.о. главы Кореновского района Александр Дружинкин, депутат районного Совета Андрей Хлебников, и.о. главы Новоберезанского сельского поселения Сергей Булан, а также настоятель Свято-Крестовоздвиженского храма станицы Березанской протоиерей Валерий Шпаков.

Протоиерей Валерий Шпаков совершил чин освящения помещений и личного состава, вручив начальнику части икону Божией Матери «Неопалимая Купина» — символ веры и покровительства тем, кто ежедневно сражается с огненной стихией.

После официальной части почетные гости осмотрели объект. Экскурсию по зданию и технике провели начальник ПЧ-44 Николай Столбов и заместитель министра, начальник противопожарной службы края Сергей Бабенко.

Традиционным завершением мероприятия стала высадка деревьев на территории части. В финале боевой расчет продемонстрировал практические навыки: расчет тушения условного пожара и оказание помощи пострадавшим в ДТП с применением гидравлического инструмента.