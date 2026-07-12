Спортсменки из Сочи завоевали золотые медали на турнире в Нальчике

Анна Щербакова и Ванесса Погосян — чемпионки России. Фото: пресс-службы администрации Сочи

Спортсменки из Сочи завоевали золотые медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу, прошедших в Нальчике. Первое место в весовой категории до 60 кг среди девушек (15–16 лет) заняла Анна Щербакова, а Ванесса Погосян стала лучшей в своей категории (до 60 кг) среди юниорок (17–18 лет). Воспитанницы Сочинской спортивной школы олимпийского резерва № 3 продемонстрировали превосходную подготовку, уверенно поднявшись на высшую ступень пьедестала.

«Мы гордимся нашими атлетками и их тренером Русланом Тозлияном, которые достойно представили город на федеральном уровне. Кикбоксинг — один из самых динамично развивающихся видов спорта в Сочи: в местных клубах и школах регулярно тренируются около 600 человек. Наличие современной базы, квалифицированного тренерского состава и постоянная практика на крупных турнирах позволяют нашим бойцам стабильно завоевывать награды на престижных соревнованиях страны», — отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

В турнире, проходившем в дисциплинах «фулл-контакт» и «лоу-кик», соревновались представители всех возрастных групп: от юниоров до опытных атлетов до 40 лет.

Развитие спортивной инфраструктуры остается одним из приоритетов города. Сегодня в Сочи функционирует более 1100 объектов: от бассейнов и теннисных кортов до воркаут-площадок и велодорожек. Знаковым событием стал запуск в 2025 году первого в городе модульного спортивного комплекса в Центральном районе. Площадка, созданная в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», ежедневно принимает до 500 юных атлетов, занимающихся боксом, кикбоксингом, рукопашным боем, гимнастикой и фехтованием.