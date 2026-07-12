Эксперт Егармин назвал бесполезной маркировку клиник и магазинов QR-кодами

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Инициатива по обязательному размещению QR-кодов на входе в частные медицинские организации и торговые точки для подтверждения лицензий не решит ключевых задач по защите прав граждан. Такое мнение в беседе с изданием «Абзац» высказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Специалист отметил, что вся необходимая информация о разрешительных документах и стоимости услуг уже представлена в общедоступных «уголках потребителя». Использование цифровых кодов может создать неудобства для людей, у которых нет смартфонов или разряжен телефон. Кроме того, Егармин подчеркнул, что надзор за соблюдением законодательства и проверку лицензий должны осуществлять уполномоченные контролирующие органы, а не сами клиенты.

Ранее глава совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин сообщил, что в России планируют внедрить наклейки с QR-кодами на входах в организации для быстрого поиска данных о действующих лицензиях.