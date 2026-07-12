Предприятие выставочной застройки на Кубани присоединилось к нацпроекту

Региональный центр компетенций помогает бизнесу улучшать процессы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарская компания, специализирующаяся на застройке выставочных пространств, присоединилась к краевому проекту «Бережливый регион». Об этом сообщили в министерстве экономики Краснодарского края.

Как отметил министр экономики региона Алексей Юртаев, предприятия креативных индустрий сегодня вносят весомый вклад в развитие экономики края. По его словам, внедрение современных управленческих инструментов позволяет повышать эффективность бизнеса, сохранять высокое качество продукции и укреплять конкурентные позиции на рынке.

В качестве пилотного направления на предприятии выбрали процесс организации выставочной застройки. Именно этот этап критически влияет на сроки реализации проектов, качество итогового результата и уровень удовлетворенности заказчиков.

Эксперты Регионального центра компетенций помогут коллективу выявить скрытые потери, оптимизировать рабочие циклы и исключить лишние операции. Работа будет строиться на базе практик федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Кроме того, сотрудники компании пройдут обучение на платформе «производительность.рф», где освоят передовые инструменты бережливого производства.