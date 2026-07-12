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НовостиОбщество12 июля 2026 15:06

Дорожники укладывают финишный слой асфальта на трассе Краснодар — Ейск

Завершается ремонт 8-километрового участка трассы на Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодарском крае обновляют участок федеральной дороги

В Краснодарском крае обновляют участок федеральной дороги

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Каневском районе Краснодарского края завершается реконструкция участка федеральной трассы Краснодар — Ейск. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», протяженность обновляемого отрезка составляет около 8 км.

Подготовительный этап специалисты провели еще в 2025 году: тогда выполнили фрезерование старого асфальта, устранили просадки и локальные повреждения полотна. После очистки поверхности дорожники обработали покрытие битумной эмульсией и уложили выравнивающий слой.

В текущем 2026 году строители приступили к финишному этапу — укладке верхнего слоя асфальтобетона. Параллельно идет укрепление обочин. По данным пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, полностью завершить все работы планируется до конца ноября.