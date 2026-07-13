Проводится проверка Фото из архива КП

В Краснодаре поезд сбил насмерть 53-летнего мужчину. Происшествие случилось на перегоне «Краснодар-Сортировочная-Лори» вечером 12 июля.

Мужчина переходил ж/д пути на нерегулируемом переходе. В этот момент приближался пассажирский поезд сообщением «Новороссийск-Челябинск». Машинист заметил пешехода, неоднократно подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Но наезда избежать не удалось.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, в результате происшествия скончался 53-летний житель станицы Каневской.

«Транспортными полицейскими проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.