В Краснодаре сотрудники ДПС устроили погоню за 17-летним подростком на мопеде Фото из архива КП

В Краснодаре сотрудники ДПС устроили погоню за 17-летним подростком на мопеде. Все происходило на улице Пашковской.

Подросток ехал на мопеде по улице Гимназической со стороны улицы Красной в сторону улицы Коммунаров. При этом несовершеннолетний водитель нарушал ПДД.

Сотрудники ДПС потребовали остановиться. Но подросток проигнорировал их и продолжил движение. Тогда полицейские выехали за водителем и догнали его.

Полицейские установили возраст нарушителя и выяснили, что у него нет водительского удостоверения. Кроме того, подросток находился на улице после 22:00 без сопровождения взрослых. Это нарушение регионального закона № 1539 КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».

«С несовершеннолетним и его матерью специалисты подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу. Важно, чтобы юноша осознал риски и последствия своих действий», – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Краснодару.