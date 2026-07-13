В Ростове арестован фигурант дела об убийстве трех человек в Таганроге

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В Ростове-на-Дону суд принял решение о заключении под стражу 44-летнего мужчины, проходящего по уголовному делу об убийстве троих человек в Таганроге. Данную информацию официально подтвердили в областном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, задержанный проверяется на причастность к совершению особо опасных противоправных действий, уточняется степень его участия в произошедшем.

Трагедия произошла утром 9 июля, когда в частном доме Таганрога были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Погибшие оказались членами одной семьи: пожилые муж, жена и мать убитой. На телах зафиксированы ранения как от огнестрельного, так и от холодного оружия. Изначально основным фигурантом дела проходил 69-летний местный житель, который, предположительно, расправился с бывшими тестем и тещей своего сына. Позже тело этого мужчины с признаками некриминальной смерти было найдено в лесопосадке. В Ростове-на-Дону под стражу взят его сын, сообщает Южный Федеральный.

Следствие допускает, что причиной тройного убийства мог стать тяжелый развод и раздел имущества, поскольку в семье ранее наблюдались крайне напряженные отношения.