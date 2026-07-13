В Краснодаре наградили победителей международного шахматного турнира Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре наградили победителей международного шахматного турнира. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Награды вручил глава города Евгений Наумов.

Участниками первого международного шахматного турнира на Кубок главы города стали около 500 человек разных возрастов – от 5 до 73 лет. Спортсмены приехали из нескольких десятков регионов России, а также Беларуси и Абхазии.

«Для Краснодара большая честь организовать и провести такой представительный турнир. Очень надеюсь, что прошедшие соревнования, которые станут ежегодными, помогут вырастить будущих чемпионов мира», – сказал глава Краснодара Евгений Наумов.

Соревнования длились два дня. Кроме состязаний, для шахматистов провели экскурсионную программу – пешие прогулки и автобусные экскурсии по Краснодару. Гостям города показали исторический центр и парк «Краснодар».

Победителям и призерам турнира вручили кубки, медали, грамоты и призы.