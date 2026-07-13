Где в Геленджике есть бензин 13 июля 2026

В Геленджике работают восемь заправок 13 июля Фото из архива КП

В Геленджике работают восемь заправок 13 июля. Об этом сообщили в городской администрации.

АИ-100 в наличии на одной заправке, АИ-95 и АИ-92 – на трех станциях. Дизельное топливо отпускают на восьми заправках.

Напомним, на АЗС действуют ограничения. Топливо отпускают только в баки и до 20/30 литров на автомобиль.

Пять заправок временно отпускают только дизельное топливо. Две станции закрыты на ремонт.

Заправки «Роснефть» работают в микрорайоне Черемушки (АИ-92 и АИ-95 до 30 литров на автомобиль, дизельное топливо), на улице Туристической (дизельное топливо). АЗС «Лукоил» работают на улице Островского (дизельное топливо) и на кольце (дизельное топливо).

Станции «Газпромнефть» отпускают топливо на М-4 «Дон», на объездной (АИ-92, АИ-95, АИ-100 до 30 литров на авто, дизельное топливо), на улице Ходенко (дизельное топливо) и на Сухумском шоссе (дизельное топливо). Заправка «Лукоил» открыта в селе Архипо-Осиповка (20 литров на авто, АИ-92 и АИ-95 только по топливным картам, дизельное топливо).

«Все необходимые запасы для муниципального служебного спецтранспорта в городе имеются. Просьба не закупать топливо впрок», – призвали в мэрии Геленджика.