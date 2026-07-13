Где в Анапе есть бензин 13 июля 2026

В Анапе работают 25 заправок 13 июля Фото из архива КП

В Анапе утром 13 июля работают 25 заправок. Об этом сообщили в городской администрации.

На 14 станциях действуют ограничения. Так, на двух заправках отпускают АИ-95 по 20 литров, на одной заправке – до 24 литров. По 26 литров АИ-92 и дизельного топлива можно приобрести на одной АЗС.

АИ-92 и АИ-95 по 30 литров отпускают на пяти заправках, АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо по 40 литров – на двух АЗС. Дизельное топливо по 50 литров продают на шести станциях, по 60 литров – на двух АЗС, по 100 литров – на одной заправке.

На всех станциях топливо продают только в баки. В канистры и другие емкости бензин не отпускают.

На 11 заправках по решению собственников топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта.

Утром 13 июля АИ-92 в наличии на 19 заправках, АИ-95 – на 18 станциях, АИ-100 – на двух. Дизельное топливо есть на 23 АЗС.

«Убедительная просьба не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на АЗС и обеспечить его доступность для всех водителей», – призвали в мэрии Анапы.