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НовостиПроисшествия13 июля 2026 7:13

В Геленджике двое детей попали в больницу после ЧП на воде

В Геленджике пятилетний ребенок и полуторагодовалый малыш пострадали во время купания
Ева МУР
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике за минувшие выходные зафиксированы два случая едва не произошедших трагедий на воде с участием малолетних детей. Об этом сообщили в администрации города-курорта, призвав родителей к усилению контроля за безопасностью несовершеннолетних.

По имеющейся информации, пострадали дети в возрасте пяти лет, а также 1 года и 8 месяцев. Один инцидент произошел во время купания в бассейне, второй — на морском побережье. В обоих случаях причиной происшествий стала временная потеря бдительности со стороны взрослых, в результате чего дети на некоторое время остались без присмотра.

На данный момент пятилетний ребенок находится в педиатрическом отделении городской больницы. Состояние младшего ребенка оценивается врачами как тяжелое, он помещен в палату интенсивной терапии (реанимацию). Власти курорта убедительно просят жителей и туристов не оставлять детей одних вблизи водоемов и плавательных средств даже на короткое время.