Жителям Кубани для покупки квартиры потребуется почти 8 лет накоплений

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Семье из трех человек в Краснодарском крае, чтобы приобрести жилье площадью 60 квадратных метров, потребуется около 7,9 года при условии сбережения всех свободных денежных средств на банковском депозите. Согласно результатам рейтинга, составленного экспертами «РИА Новости», регион расположился на 75-й строчке по уровню доступности жилой недвижимости.

Аналитики рассчитывали показатели исходя из медианного дохода семьи, состоящей из двух взрослых и ребенка, и стоимости квартиры на вторичном рынке — в крае она оценивается примерно в 8,8 млн рублей. В расчетах также учитывался ежемесячный прирост накоплений с учетом средних ставок по вкладам в Южном федеральном округе.

В лидерах по скорости накопления капитала оказались северные территории: в Мурманской области семье для покупки жилья стоимостью около 4,9 млн рублей хватит 2,1 года. Схожие результаты продемонстрировали Югра и Ненецкий АО. На противоположном конце списка расположились регионы Юга России и Северного Кавказа. Так, в Крыму копить на квартиру придется рекордные 13,5 лет, в Севастополе — 13,1 года, а в Дагестане — 12,1 года.

Высокий срок накопления на Кубани эксперты объясняют сохраняющимся ажиотажным спросом и стоимостью недвижимости в курортных локациях, которая заметно выше общероссийской.