В Сочи задержали банду, похитившую 3,2 млн рублей со счета бойца СВО

Фото: Ольга ЮШКОВА

В Сочи сотрудники полиции совместно с региональным УФСБ и Росгвардией задержали четверых местных жителей по подозрению в хищении денег у участника спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 37-летний сочинец и трое его сообщников убедили мужчину, желавшего заключить контракт на службу в зоне СВО, в необязательности реального прохождения службы, пообещав повлиять на этот процесс. Под предлогом помощи фигуранты получили банковскую карту и сим-карту потерпевшего. После зачисления на счет единовременных контрактных выплат подозреваемые обналичили и похитили 3,2 миллиона рублей, после чего перестали выходить на связь.

Аферистов задержали по местам их проживания и заключили под стражу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает другие возможные эпизоды деятельности группы.