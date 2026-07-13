Операторы FPV-дронов «Южной» группировки атакуют логистику ВСУ

Фото: пресс-служба ЮВО

Подразделения беспилотных систем «Южной» группировки войск наносят удары по логистическим маршрутам ВСУ на Краматорском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

- После утраты контроля над Константиновкой подразделения ВСУ сосредоточились на укреплении обороны Славянска и Краматорска. Для доставки военнослужащих и боеприпасов они используют легкобронированный транспорт, который выявляют и атакуют операторы FPV-дронов, - сообщили в ЮВО.

Как утверждают в «Южной» группировке, из-за потерь техники ВСУ также задействуют наземные робототехнические комплексы для подвоза продовольствия и боекомплекта. Эти аппараты также становятся целями российских подразделений беспилотных систем.