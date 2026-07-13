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НовостиПроисшествия13 июля 2026 8:15

На Крымском мосту снова приостановили проезд автомобилей

Водителей на Крымском мосту призвали к спокойствию из-за перекрытия движения
Ева МУР

На Крымском мосту временно прекращено движение автомобильного транспорта. Об ограничении проезда в обоих направлениях предупреждает Telegram-канал оперативного информирования о ситуации на транспортном переходе.

Гражданам, которые в момент перекрытия оказались непосредственно на мостовом переходе либо на территории пунктов досмотра, настоятельно рекомендуют сохранять спокойствие и четко следовать всем указаниям представителей службы транспортной безопасности.

Сведения о причинах временной приостановки движения, а также о предполагаемом времени открытия переправы на данный момент не приводятся. Водителям советуют учитывать эти изменения при планировании поездок между Краснодарским краем и полуостровом.

Спустя некоторое время движение по мосту было возобновлено.