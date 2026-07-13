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НовостиОбщество13 июля 2026 8:26

Около половины годового плана по капремонту многоэтажек выполнили на Кубани

Более 9 млрд рублей направили на обновление жилого фонда Краснодарского края в 2026 году
Ева МУР
Фото: Галина КОПЫЛОВА

Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае завершились работы по капитальному ремонту примерно в 300 многоквартирных домах из 587 запланированных на текущий год. Обновление жилищного фонда ведётся опережающими темпами, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, успешная реализация программы позволит повысить качество и комфорт жизни почти для 60 тысяч кубанцев. На проведение более чем 1,5 тыс. различных видов технических работ в этом году выделено свыше 9 миллиардов рублей. В перечень ключевых задач подрядных организаций входит замена изношенных кровель, ремонт фасадов, фундаментов и подвалов, обновление внутридомовых инженерных сетей, а также модернизация лифтового хозяйства.

Кондратьев подчеркнул, что своевременная реконструкция многоэтажек является одним из важнейших условий для создания качественной городской среды во всех муниципалитетах Краснодарского края.