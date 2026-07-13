У вратаря из Краснодара Матвея Сафонова в «ПСЖ» может появиться новый конкурент

Матвей Сафонов. Фото: ФК "Краснодар"

Руководство французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» проявило интерес к вратарю итальянской «Пармы» и национальной сборной Японии Дзиону Судзуки. О потенциальном сотрудничестве с 23-летним игроком сообщает газета La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, представители парижан уже вышли на связь с окружением японского голкипера. Судзуки перешел в «Парму» перед стартом сезона-2024/25, а срок его действующего соглашения с итальянским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В случае подписания контракта Судзуки станет прямым конкурентом за место в стартовом составе «ПСЖ» для российского голкипера Матвея Сафонова, который защищает цвета французского гранда с лета 2024 года.