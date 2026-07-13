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НовостиПроисшествия13 июля 2026 8:49

В Краснодарском крае за сутки потушили 32 пожара и ликвидировали 11 ДТП

МЧС Кубани отчиталось о ликвидации десятков пожаров и аварий за минувшие сутки
Ева МУР
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Спасатели в Краснодарском крае за прошедшие сутки потушили 32 пожара и оказали помощь при ликвидации последствий 11 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

По информации ведомства, лесных возгораний и инцидентов на водоемах края зафиксировано не было. В ходе профилактических рейдов сотрудники МЧС составили шесть административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности и несанкционированное использование открытого огня.

В МЧС добавили, что под наблюдением специалистов на туристических маршрутах региона сейчас остаются 48 зарегистрированных групп. В Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение в связи с высокой и чрезвычайной пожароопасностью.