Краснодарские водители поделились опытом заправки без очередей

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Несмотря на постепенную стабилизацию ситуации с топливом в Краснодаре, где на 13 июля работают уже 64 АЗС, на многих автозаправках сохраняются очереди. Журналисты телеканала «Краснодар» опросили местных автомобилистов и выяснили, какие приемы помогают им оперативно пополнять баки.

Основными правилами быстрой заправки водители назвали правильный выбор времени и локации. По словам горожан, проще всего избежать очередей ранним утром (с 5:00 до 6:00), в середине рабочего дня или ночью. Вечером, после окончания смен, на заправках фиксируются самые большие заторы.

Также краснодарцы рекомендуют выезжать на АЗС за черту города (например, на трассу М-4 «Дон» в сторону Кропоткина) либо пользоваться услугами менее популярных частных станций. Еще один действенный метод — проверка дорожной ситуации и очередей через комментарии пользователей в онлайн-картах перед выездом из дома.