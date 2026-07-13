В Сочи задержали четырех мошенников похитивших 3,2 млн рублей у участника СВО

Мошенники украли деньги с карты военнослужащего

В Сочи полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в мошенничестве с выплатами военнослужащего. Со счета потерпевшего похитили 3,2 млн рублей.

Предполагаемым организатором схемы стал 37-летний житель Сочи. Как считают правоохранители, он привлек трех сообщников для хищения денег со счетов участников специальной военной операции.

- Фигуранты нашли мужчину, который собирался заключить контракт для прохождения военной службы. Они якобы убеждали его, что фактически служить не придется, хотя не имели возможности повлиять на это. Затем сообщники уговорили военнослужащего временно передать им банковскую и сим-карты. Получив доступ к счету, подозреваемые дождались поступления положенных контрактнику выплат и сняли всю сумму через банкоматы. После этого они перестали выходить на связь, - сообщили в полиции Кубани.

Четверых фигурантов задержали по местам проживания в Сочи. Операцию провели сотрудники следственного управления городского УВД совместно с представителями краевого УФСБ при силовой поддержке Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы. Вину подозреваемых установит суд.