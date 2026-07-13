Жителя Армавира осудили на 19 лет за убийство участника СВО у караоке-бара

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Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении жителя Армавира Альберта Пилосяна, признав его виновным в убийстве участника специальной военной операции из хулиганских побуждений. Обвиняемый приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к одному году ограничения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что 14 июля 2024 года Пилосян, находясь у караоке-бара «Сальвадор Дали» в Армавире, вмешался в конфликт между своими друзьями и незнакомым мужчиной. Подойдя к потерпевшему со спины, он нанес ему не менее двух ножевых ударов в живот и верхние конечности. Жертва скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.

Причиной конфликта стало обращение погибшего к девушкам из компании подсудимого с просьбой закурить. В ходе расследования выяснилось, что убитый мужчина с 2022 по 2024 год выполнял боевые задачи в зоне проведения СВО. В судебном заседании Альберт Пилосян признал вину лишь частично.

Помимо основного наказания, суд удовлетворил гражданские иски родителей погибшего, постановив взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей каждому. Приговор пока не вступил в законную силу.