В Краснодаре изменили схему движения в районе Фадеевского путепровода

Фото: мэрия города

С 13 июля в Краснодаре начала действовать новая схема движения в районе Фадеевского путепровода. Изменения связаны с очередным этапом реконструкции объекта и ориентировочно продлятся три недели.

- Для проведения работ дополнительно ограничили проезд на перекрестке улиц Фадеева и 1 Мая. Теперь водителям нельзя поворачивать с улицы Фадеева направо на улицу 1 Мая в сторону улицы Крупской. Доступен только левый поворот - в направлении улицы Бершанской, - сообщили в мэрии города.

Схема администрации Краснодара

Из-за перекрытия изменились и маршруты общественного транспорта. Троллейбус № 7 по пути в аэропорт будет следовать по улицам 1 Мая и Бершанской. Автобус № 30 объезжает закрытый участок по улицам Фадеева и 8 Марта.

Схема администрации Краснодара

Автомобилистов и пассажиров просят учитывать временные ограничения, быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты.