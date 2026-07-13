Роспотребнадзор проверил почти 3,8 тысячи проб морской воды в Сочи

Роспотребнадзор подтвердил безопасность морской воды на пляжах Сочи Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Морская вода на городских пляжах Сочи соответствует санитарным требованиям. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала 2026 года специалисты исследовали 3774 пробы морской воды. Анализы проводились по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

По данным ведомства, все исследованные образцы соответствуют действующим гигиеническим нормативам. Нарушений качества морской воды на городских пляжах курорта не выявлено.