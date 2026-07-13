Житель Кубани ответит в суде за ДТП, в котором погиб его семимесячный племянник

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

В Кавказском районе перед судом предстанет 24-летний житель Кропоткина. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели его семимесячного племянника. Уголовное дело направлено в районный суд, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Авария произошла в конце апреля 2026 года. По версии следствия, мужчина, не имевший права управления транспортом, согласился отвезти на своем автомобиле сестру с ее маленьким ребенком.

Во время поездки водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Мальчика доставили в Центральную районную больницу Кавказского района, однако спасти его не удалось.

«В результате дорожно-транспортного происшествия малолетний пассажир от полученных травм скончался в больнице. Обвиняемый признал вину в полном объеме», — сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Дело рассмотрит Кавказский районный суд. Обвиняемому может грозить до 12 лет лишения свободы. Окончательное решение примет суд.